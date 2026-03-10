ก.พลังงานเตรียมออก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ รับมือวิกฤตราคาน้ำมัน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยเกี่ยวกับสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพิลงว่าปัจจุบันเริ่มติดลบเล็กน้อย หลังจากที่เคยเป็นบวกอยู่ประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท ก่อนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โดยมีการหารือเรื่องการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ สำหรับนำมาใช้เป็นวงเงินเสริมในการดูแลเสถียรภาพราคาพลังงาน โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเลขาฯคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ตัวกองทุนน้ำมันฯมีหน้าตักของตัวเอง ในการที่จะติดลบได้ประมาณหนึ่ง และขนานกัน ล่าสุดได้มีการหารือกัน ทั้งเลขาฯกฤษฎีกา ได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วการดำเนินการที่ต้องออกพ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังค้ำเงินกู้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ครั้ง เพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องพวกนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว”
สำหรับความคืบหน้าในการจัดหาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศ ยกเว้น สปป.ลาว และเมียนมาร์ และประกาศให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองตามกฎหมายจาก 1% เป็น 3% โดยจะทยอยปรับขึ้นเป็น 1.5% ในสิ้นเดือนมีนาคม และครบ 3% ในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้น้ำมันในประเทศออกไปได้อีกประมาณ 7 วัน
ส่วนการหาแหล่งนำเข้าน้ำมันใหม่ ตอนนี้ นอกเหนือจากการนำเข้าน้ำมันดิบที่เป็นแหล่งหลักแล้ว ปตท. กำลังจัดหาจากแหล่งอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เซาท์แอฟริกา มาเลเซีย และออสเตรเลีย ส่วนการซื้อจากรัสเซียยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเสี่ยงเรื่องมาตรการคว่ำบาตรที่อาจทำให้การโอนเงินถูกกักเก็บได้