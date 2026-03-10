xs
ราคาทองเปิด [+200] รูปพรรณขายออก 78,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 มีนาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น. ปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,500.00 บาท ขายออกบาทละ 77,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,951.60 บาท ขายออกบาทละ 78,500 บาท