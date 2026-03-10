xs
xsm
sm
md
lg

เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 31.80 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (10 มี.ค.) ที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ ที่ระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์