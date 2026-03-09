G7 หารือแนวทางระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉิน หลังราคาน้ำมันพุ่งกว่า 25%

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 7 หรือ G7 หารือถึงแนวทางการระบายน้ำมันจากคลังสำรองฉุกเฉินร่วมกัน ภายใต้การประสานงานของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) โดยมี 3 ประเทศในกลุ่ม G7 ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา แสดงจุดยืนสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว
นอกจากนี้ บรรดารัฐมนตรี G7 และฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหาร IEA จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ร่วมกัน เพื่อประเมินและหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามอิหร่าน
รายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันพุ่งทะยานขึ้นกว่า 25% ในวันนี้ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ประกาศปรับลดกำลังการผลิต ประกอบกับความกังวลว่าปัญหาการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรืออาจยืดเยื้อยาวนาน อันเป็นผลพวงจากการขยายวงกว้างของสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล กับอิหร่าน
