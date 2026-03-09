ประชุม ครม.พรุ่งนี้ เห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงาน Work from Home หรือไม่

การประชุมหารือสถานการณ์ด้านพลังงานที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (9 มี.ค.) ช่วงหนึ่งมีการพูดถึงมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และอาจมีผลกับประชาชน โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ ให้เห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงาน โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าว คือการให้ทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อลดการเดินทางของประชาชน ลดการใช้พลังงาน และช่วยลดค่าใช้เดินทางของประชาชน