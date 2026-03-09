อคส.มุ่งยกระดับประสิทธิภาพองค์กรผ่าน ESG ตามแนวทางพัฒนายั่งยืน

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าองค์การคลังสินค้า มุ่งยกระดับประสิทธิภาพองค์กรผ่านมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อปรับกระบวนทัศน์การปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส และสอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การคลังสินค้า ที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านการพัฒนาคลังสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตามแนวทางการพัฒนาอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการวางรากฐานการทำงานระยะยาวขององค์กร