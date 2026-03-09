ผู้การสั่งคุมเข้มด่านฯ เจดีย์สามองค์ สกัดแก๊งจีนเทา ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี

พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี สั่งการให้เข้มงวดด่านชายแดนเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี กวดขันผู้กระทำความผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (จีนเทา) ผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด และสินค้าหนีภาษี
ทั้งนี้ พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี ขอกำลังร่วมหน่วยงานความมั่นคง ทหารเฉพาะกิจลาดหญ้า อส. ปกครองอำเภอสังขละบุรี ตม.กาญจนบุรี ตชด.ที่ 134 หลังได้รับแจ้งว่ามีบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เพื่อที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ชั้นในของประเทศ จึงร่วมกันออกตรวจ พบบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งชายหญิง 45 คน หลบหนีเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติบริเวณหลังวัดน้ำเกิก หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
