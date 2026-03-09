ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผู้ว่าการ ธปท.ออกรายการข่าวชื่อดัง ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไปออกรายการข่าวชื่อดังรายการหนึ่งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว ได้ถูกเผยแพร่กระจายเป็นวงกว้างในสื่อออนไลน์ โดยมีการอ้างว่า ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ไปออกรายการข่าวชื่อดังรายการหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วประเด็นนั้นเป็นข้อมูลปลอม เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันแล้วว่า ผู้ว่าการฯ ไม่ได้ไปร่วมออกรายการข่าวแต่อย่างใด และภาพที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างขึ้น เพื่อเลียนแบบและหลอกลวงประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิด
