กพท.เผยปี 69 เตรียมนำเข้าเครื่องบินใหม่ 60 ลำ รองรับการขยายตัวเที่ยวบิน-อุตสาหกรรม

พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ศักยภาพ และความพร้อมของอุตสาหกรรมการบินไทย สู่การเป็น Aviation Hub” ว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2562 โดยมีการขยายตัวทั้งในด้านจำนวนเที่ยวบิน และความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมฯ โดยในปี 2569 สายการบินในไทย จะมีการนำเข้าเครื่องบินใหม่มาให้บริการประมาณ 60 ลำ
ทั้งนี้ เครื่องบิน 1 ลำ ต้องใช้บุคลากรเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่นักบิน และลูกเรือ ประมาณ 20 คนต่อลำ แต่ยังต้องการช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน บุคลากรภาคพื้น เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานของสนามบินอีกจำนวนมาก ดังนั้นสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเร่งผลิตบุคลากร โดยต้องไม่ใช่เน้นที่ปริมาณอย่างเดียว แต่ต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบิน และนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อรองรับการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การบินของภูมิภาค
