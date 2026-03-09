กทม.เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง หวั่นพายุฤดูร้อนทำน้ำท่วมฉับพลัน

นายเจษฎา จันทรประภา ผอ.สำนักการระบายน้ำ กล่าวถึงแผนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน ว่า เนื่องจากช่วงฤดูร้อนมักจะส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำแล้ง สำนักการระบายน้ำ (สนน.) จึงได้มีแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการไหลเวียนน้ำ ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียด้วยการเปิดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาไล่น้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำออกสู่ทะเล รวมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแม่น้ำลำคลองต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล ไม่มีเน่าเสีย
นอกจากนี้ ยังมีการเติมออกซิเจนลงน้ำ ทั้งในสวนสาธารณะและลำคลองคงความสมดุลของระบบนิเวศ ที่สำคัญต้องไม่ทำให้มีน้ำเน่าเสียและเกิดปลาตาย รวมถึงยังมีการเติมน้ำเข้าไปยังสวนสาธารณะเพื่อให้มีน้ำพอใช้ในการดูแลสวนอีกด้วย และยังดำเนินการขุดลอกท่อและลอกคลองตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กว่า 3,800 กม. ครอบคลุม 50 เขต เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ การเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงปลายเดือน มี.ค.-เม.ย. อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำระบายไม่ทัน จึงสั่งการให้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำ
