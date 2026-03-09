xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ ร่วง 27.40 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 94,135.39 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (9 มี.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,382.97 จุด ลดลง 27.40 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.94 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 94,135.39 ล้านบาท