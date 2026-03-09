xs
นายกฯ เรียกคลัง-พลังงาน ถกรับมือราคาน้ำมันโลกผันผวนจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในวันนี้ (9 มี.ค.) หลังจากไปร่วมสัมมนาพรรคภูมิใจไทยที่ จ.บุรีรัมย์ ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายกฯ บนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อหารือผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ก่อนที่นายสันติ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภคจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

จากนั้นเวลา 14.40 น. นายอนุทิน เรียก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้า ถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมัน และพลังงานจากผลกระทบสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง โดยนายเอกนิติ เปิดเผยก่อนร่วมประชุมว่า ตนจะพูดคุยกับนายกฯ ซึ่งราคาน้ำมันลดลงมาหน่อยแล้ว ซึ่งกลุ่มประเทศ G7 ที่ออกมาปล่อยน้ำมันสำรอง ทำให้ราคาผันผวน และหลังการประชุมกับนายกฯ จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง