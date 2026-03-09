"ดร.กอบศักดิ์" เตือนไทยเตรียมรับมือผลกระทบ หลังราคาน้ำมันโลกเข้าสู่ระดับอันตราย

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Dr.KOB ว่า 110 ราคาน้ำมันโลกเข้าสู่ “ระดับอันตราย” Code “RED” โดยชี้ว่า จากความกังวลใจที่ได้มีการถล่มคลังน้ำมันของอิหร่าน เมื่อวานนี้ (8 มี.ค.) สิ่งที่จะตามมาอีก ในช่วงสองของการโจมตีอิหร่าน ตลอดจนการตอบโต้ของอิหร่านที่จะไปกันใหญ่ ที่อาจกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลาง ท่าเรือ เรือขนส่งน้ำมัน โรงงานน้ำมัน โรงงานก๊าซ คลังน้ำมัน และต่อไปอาจจะไปถึง โรงงานสกัดน้ำจืดจากน้ำทะเล ที่ต่างเป็นเป้านิ่ง ทำให้ถึงจุดที่ต้องบอกว่า ราคาน้ำมันโลกได้เข้าสู่ระดับ Code RED ที่จะส่งผลอย่างจริงจังต่อเศรษฐกิจโลก หากไม่ลดลงโดยเร็ว สูงเพิ่มไปกว่านี้ จะเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนเคยเห็นในช่วงต้นสงครามยูเครน-รัสเซีย ที่เคยแตะ 120-130 ดอลลาร์ต่อบาเรล และคงอยู่ระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาเรล เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างมีนาคม-กรกฏาคม ของปี 2565 นำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจโลก ถ้าทุกคนยังจำกันได้ เงินเฟ้อพุ่งสูงทุกประเทศ ค่าครองชีพเพิ่มอย่างก้าวกระโดด การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ การตกลงของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ การจบรอบของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เคยไปได้ดีก่อนหน้า Bitcoin ตกจาก 70,000 ดอลลาร์ เหลือ 17,000 สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง
สำหรับไทยรอบนั้น (ในช่วงเริ่มสงครามยูเครน-รัสเซีย) ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งเช่นกัน ราคาน้ำมันในประเทศ การเข้าพยุงราคาน้ำมัน จนมีภาระหลายแสนล้าน สำหรับรอบนี้ ที่ราคา 110 ดอลลาร์ต่อบาเรล แม้ว่าย่อเล็กน้อยเช้านี้ แต่มีความเสี่ยงที่ราคาจะเพิ่มขึ้นในช่วงต่อไป ความเสียหายที่อาจเกิดต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในตะวันออกกลางเพิ่มเติม หมายความว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบ
