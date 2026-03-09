เพลิงไหม้เขตอุตสาหกรรมน้ำมันใน UAE หลังระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่าน

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เปิดเผยในวันนี้ (9 มี.ค.) ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ UAE ได้ตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธและโดรนที่พุ่งมาจากอิหร่าน โดยกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความบน X เพื่อชี้แจงสถานการณ์ว่า เสียงที่ได้ยินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น เป็นผลมาจากการที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ยิงสกัดขีปนาวุธและโดรน
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางการของรัฐฟุญัยเราะฮ์ ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของ UAE เปิดเผยในวันนี้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในเขตอุตสาหกรรมน้ำมัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากเศษซากที่ร่วงหล่นลงมาภายหลังจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของ UAE ได้ยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน อย่างไรก็ดี ล่าสุดทางการรัฐฟุญัยเราะฮ์ ยืนยันว่าสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวได้แล้ว