xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 22 ครั้ง [-450] รูปพรรณขายออก 78,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 22 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,300 บาท ขายออกบาทละ 77,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,754.52 บาท ขายออกบาทละ 78,300 บาท