"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" เสื้อแดงประกาศปักหลักค้างคืนหน้าเรือนจำ 10 พ.ค. รอรับ "ทักษิณ" พักโทษ

นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ โอ๊ค บุตรชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภรรยา และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาว พร้อมนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือพงศ์ สามี เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ในเรือนจำฯ โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ เข้าเยี่ยมด้วย
ปัจจุบัน นายทักษิณ ได้ถูกคุมขังเป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว
นายณัฐพงศ์ ออกมาเปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยม ว่า วันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไป ท่านสุขภาพแข็งแรงดี แต่นอนไม่หลับบ้างช่วงนี้ และตอนนี้ก็ครบ 6 เดือน ก็ใกล้แล้ว ก็อยากจะออกจากเรือนจำ
ด้าน น.ส.พินทองทา ร้องว้าวหลังรู้ว่าคนเสื้อแดงจะนัดมานอนค้างคืนหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในคืนวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อรอนายทักษิณ ได้พักโทษในวันที่ 11 พฤษภาคม และว่าเรื่องนี้คุณพ่อยังไม่ทราบ เพราะก็ยังเหลืออีก 2 เดือน แต่ก็ยิ่งใกล้ยิ่งยาว ต้องขอบคุณทุกกำลังใจ แต่คุณพ่อวันนี้ดูเหนื่อย ๆ เพราะนอนหลับไม่ค่อย