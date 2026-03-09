"อี้ แทนคุณ" พาผู้เสียหายร้อง ปอศ.ถูกสามีนักแสดงสาวหลอกลงทุนคริปโต เสียหายกว่า 1,300 ล.

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมทีมงาน พากลุ่มผู้เสียหายกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีกับนักธุรกิจชื่อดัง สามีของนางเอกสาวสังกัดช่องดิจิทัล หลังถูกหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,386 ล้านบาท
นายแทนคุณ ระบุว่า ผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนในเหรียญสกุลเงินดิจิทัลชื่อ "WOWBiT" และ "ACET ONLY" โดยมีสามีนางเอกสาว เป็นผู้ชักชวน โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 500 เท่า ของเงินลงทุน แต่เมื่อถึงกำหนดสัญญา (1 มี.ค. 2569) ผู้เสียหายกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ซึ่งสามีนางเอกสาวอ้างว่า ระบบถูกแฮ็ก และติดปัญหากฎหมายฟอกเงินระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าในปี 2568 สามีนางเอกสาว เคยถูกออกหมายจับข้อหาฉ้อโกงประชาชนมาแล้ว ปัจจุบันพบเบาะแสว่าหลบหนีไปอยู่ที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขณะที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า สามีนางเอกสาวจะใช้โปรไฟล์หรู ถ่ายภาพคู่กับคนดังสร้างความเชื่อถือ และที่หลงเชื่อเพราะสร้างภาพลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่รวยที่สุดในไทย มักลงภาพคู่กับบุคคลระดับโลกและอดีตนายกรัฐมนตรี
นายแทนคุณ มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายกระทง ได้แก่ พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์)
ทั้งนี้ สาเหตุที่คดีล่าช้าเนื่องจากพนักงานสอบสวนมีการโยกย้ายตามวาระทำให้สำนวนขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับผู้เสียหายบางส่วนไม่ได้เก็บหลักฐานสำคัญไว้ตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าเว็บไซต์และกลุ่มโซเชียลของสามีนางเอกสาว ยังคงมีการเคลื่อนไหวชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะตกเป็นเหยื่อ จึงอยากออกมาเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดี