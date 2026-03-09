กองทัพอากาศจัดระบบใช้พลังงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามความจำเป็น

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการพลังงานของกองทัพอากาศ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและแหล่งที่มาของน้ำมัน โดยระบุว่ากองทัพอากาศได้วางมาตรการเข้มงวดในการใช้เชื้อเพลิง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การใช้เท่าที่จำเป็นในภาคพื้นดิน การบริหารน้ำมันภาคอากาศสำหรับการฝึกบินปกติ และที่สำคัญที่สุดคือการรักษาระดับน้ำมันสำรองสงคราม เพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและอธิปไตยได้ทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
พร้อมกันนี้ ยังแสดงความห่วงใยถึงการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนในยุคปัจจุบัน โดยระบุว่าในพื้นที่ความขัดแย้ง ยังมีการใช้ข้อมูลบิดเบือน ทั้งในรูปแบบอินโฟกราฟิกและภาพที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อสร้างกระแสความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตนเอง จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์โดยตรง และอย่าตื่นตระหนกกับข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศ ยืนยันว่าการฝึกร่วม Cope Tiger ระหว่างกองทัพอากาศไทยและสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินต่อไปตามแผน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้นักบินรุ่นใหม่และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางทหาร โดยย้ำว่าประเทศไทยมีจุดยืนรักสงบ แต่การเตรียมความพร้อมและการแสดงศักยภาพทางทหาร (Show of Force) ถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดสงคราม
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่กองทัพอากาศ เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจกระทบต่อชาวต่างชาติที่เป็นคู่ขัดแย้ง