หุ้นไทยปิดภาคเช้า -42.72 จุด มูลค่าซื้อขาย 57,924.18 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 42.72 จุด หรือ -3.03% ที่ระดับ 1,367.65 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 57,924.18 ล้านบาท