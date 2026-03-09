ทอ.จับตาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาใกล้ชิด

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กองทัพอากาศยังคงเกาะติดสถานการณ์ผ่านศูนย์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยมีการใช้ระบบ Hotline ประสานงานตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันข่าวลือที่อาจสร้างความเข้าใจผิดระหว่างประเทศ โดยยังคงยึดถือแนวทางตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา
ทั้งเรื่องการรักษาสถานะเดิมในพื้นที่และการร่วมมือแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ส่วนประเด็นพื้นที่ทับซ้อนนั้น คาดว่าจะมีความคืบหน้าผ่านกลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในช่วงเดือนเมษายนนี้