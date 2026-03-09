ลำปางเผชิญไฟป่าเกือบทุกอำเภอ วอดแล้วกว่า 300 ไร่

สภาพอากาศในตัวเมืองลำปาง ยังคงมีฝุ่นควันไฟ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์ติดตามสถานการณ์รายงานผลการติดตามข้อมูลจุดความร้อนรอบเช้า พบ 78 จุด พบมากที่สุดใน อ.เมือง และ อ.แจ้ห่ม อำเภอละ 15 จุด รอบบ่าย พบ 13 จุด มากที่สุดที่ อ.แจ้ห่ม 8 จุด
ขณะที่พื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่อุทยานฯ เกิดไฟไหม้ป่าในหลายแห่ง อาทิ ป่าถ้ำผาไท ป่าดอยผาแดงหลวง ดอยผาแดงน้อย ดอยแม่หยวก อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) ท้องที่บ้านไฮ หมู่ 3 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟ หลังพบจุดไฟไหม้ตั้งแต่ช่วง 9 โมงเช้า (8 มี.ค.) สามารถดับไฟได้ในเวลา 16.40 น. (วันเดียวกัน) มีพื้นที่เสียหาย 130 ไร่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ 3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้าดำเนินการดับไฟ พื้นที่เสียหายประมาณ 50 ไร่ ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดไฟไหม้
นอกจากนี้ ยังมีในพื้นที่บ้านปางยาว หมู่ 8 ต.แม่พริก อ.แม่พริก พื้นที่เสียหายประมาณ 30 ไร่ และในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พริก บ้านแพะดอกเข็ม หมู่ 11 เสียหายประมาณ 40 ไร่ และพื้นที่ อ.แจ้ห่ม พบไฟไหม้ 4 จุด ประมาณ 22 ไร่