อิหร่านได้ผู้นำสูงสุดคนใหม่แล้ว

สถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่า สภาผู้เชี่ยวชาญเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่แล้ว และได้ตัวผู้นำคนใหม่คือ อยาตุลลอฮ์ ฮัจญี ซัยยิด มุจตาบา คอเมเนอี บุตรชายของคอเมเนอี และระบุว่า การเลือกครั้งนี้จะทำให้นามของคอเมเนอีจะคงอยู่ต่อไป
คอเมเนอี วัย 56 ปี เป็นนักบวชระดับกลางที่มีอิทธิพลสูงและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งเป็นขุมกำลังสำคัญที่สนับสนุนเขามาโดยตลอด แม้ระบอบการปกครองของอิหร่านจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจตามสายเลือด ซึ่งเคยใช้ในยุคพระเจ้าชาห์ แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤตและการสนับสนุนจากเครือข่ายของบิดา ทำให้เขากลายเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ขึ้นสู่อำนาจท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาค
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ แถลงถึงความเป็นไปได้ที่คอเมเนอี จะได้รับเลือกให้สืบทอดตำแหน่งผู้สูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ว่า จะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับเขาที่ไม่ต้องการให้อิหร่านมีผู้นำคนใหม่ที่ดำเนินนโยบายคล้ายกับอดีตผู้นำสูงสุด เพราะนั่นหมายถึงจะต้องมีการสู้รบกันรอบใหม่อีกครั้ง นายทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เขาต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ แต่นายอับบาส อารัคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ย้ำชัดว่าต่างชาติไม่มีสิทธิเข้ามายุ่มย่ามเรื่องการคัดเลือกผู้นำ เป็นเรื่องของชาวอิหร่านที่จะจัดการเรื่องนี้เอง
ขณะที่กองทัพอิสราเอลโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X เป็นภาษาฟาร์ซี ซึ่งเป็นภาษาของอิหร่านว่า จะเดินหน้าตามล่าผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดอิหร่านทุกคน และจะจัดการทุกคนที่พยายามแต่งตั้งผู้นำสูงสุดคนใหม่ ตอกย้ำยุทธศาสตร์ของอิสราเอลที่มุ่งทำลายโครงสร้างอำนาจสูงสุดของอิหร่าน หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการสังหารผู้นำสูงสุดในปฏิบัติการโจมตีที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์