"เท้ง" นำทีม สส.พรรคประชาชน 119 คน รายงานตัวที่สภา เว้น "เท่าพิภพ" ติดธุระที่เชียงราย

บรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีนายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ามารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนแรกของวัน
หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. พรรคประชาชน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ได้พา สส. แบบแบ่งเขต และสส.บัญชีรายชื่อ รวม 118 คน ขึ้นรถบัสมายังรัฐสภา ก่อนเดินเข้ามายังห้องรายงานตัว สส. โดยมีแฟนคลับมารอต้อนรับเพื่อมอบดอกไม้ และให้กำลังใจ ยกเว้นนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.เขต 33 พรรคประชาชน ที่ยังทำธุระส่วนตัวที่ จ.เชียงราย และแจ้งในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า จะมารายงานตัวที่สภาในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.)
ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ยังไม่มีรายงานว่าจะเข้ามารายงานตัววันนี้หรือไม่ และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ก็มีการนัดหมายว่าจะมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวน สส. ทั้งหมดที่มารายงานตัวตลอด 11 วัน และที่มารายงานตัวช่วงเช้าวันนี้ รวมเป็น 496 คน