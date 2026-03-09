สหรัฐฯ สั่งอพยพ จนท.ออกจากซาอุฯ หลังสงครามอิหร่านขยายวงกว้าง

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งการให้พนักงานรัฐบาลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพร้อมครอบครัวออกจากซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และตลาดหุ้นเอเชียร่วงหนักเมื่อเช้าวันจันทร์
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงริยาด ระบุในแถลงการณ์ว่า การสั่งอพยพครั้งนี้มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากความขัดแย้งทางอาวุธ การก่อการร้าย รวมถึงภัยคุกคามจากขีปนาวุธและโดรนของเยเมนและอิหร่าน นับเป็นคำสั่งอพยพครั้งแรกที่วอชิงตันออกให้กับซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น