ปรับราคาทองครั้งที่ 9 [-550] รูปพรรณขายออก 78,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 10.35 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 550 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,200 บาท ขายออกบาทละ 77,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,663.56 บาท ขายออกบาทละ 78,200 บาท