"สิริพงศ์" ซัดน่ารังเกียจ! นักวิชาการวิจารณ์ตระกูล "อังคสกุลเกียรติ" รับงานรัฐบาลเข้าข่ายทุจริต

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีนักวิชาการออกมาเปิดเผยกรณีคนในตระกูลอังคสกุลเกียรติ รับงานรัฐบาลอาจเข้าข่ายทุจริต โดยระบุว่า
นักการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมให้ตรวจสอบ แต่การใช้ความคิดเห็นและการวิเคราะห์วิจารณ์ของนักวิชาการนั้นอยากให้ใช้หลักการด้วยความไม่มีอคติและไม่ใช้ข้อมูลแบบมีอคติ โดยขอชี้แจงว่า หจก.ไทยเจริญ ศรีสะเกษ เป็นห้างหุ้นส่วนที่เปิดทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2524 ตอนนั้น ตนน่าจะอยู่ชั้น ป. 1 และ หจก.ดังกล่าวเป็นนักธุรกิจชั้น 1 มาเป็นเวลา 10 ปี การที่จะเป็นบริษัทรับเหมา ได้รับงานรัฐก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลก
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เรื่องการเป็นญาติหรือนามสกุลเดียวกันตัดกันไม่ขาด ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือ และเจอกันช่วงที่มีงานเทศกาลสำคัญ แต่ครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็ต่างแยกกันออกไปทำมาหากินซึ่งเมื่อตอนที่ผมจะเล่นการเมืองจะให้ไปบอกให้ญาติว่าหยุดทำอาชีพดังกล่าวก็ไม่ถูก ให้เขามาบอกผมว่าเขาเป็นนักธุรกิจร่ำรวยมาก ขอให้ผมเลิกเล่นการเมืองน่าจะง่ายกว่า
นายสิริพงศ์ ระบุต่อว่า การมากล่าวหาว่าเป็นความผิดที่เป็นเครือญาติ ค่อนข้างที่จะไม่เป็นธรรมเพราะในทางการเมือง ก็มีจำนวนมากที่คนหนึ่งอยู่ฝ่ายค้านคนหนึ่งอยู่รัฐบาลก็มีให้เห็น หรือฝ่ายที่นักวิชาการคนดังกล่าวเชียร์อยู่ก็มีคนที่อยู่ในเครือญาติมีคดีอยู่เหมือนกันดังนั้น ยืนยันว่า ในการกล่าวหามาไม่เป็นความจริงสักประการจึงขอเรียกร้องผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้ใช้ข้อมูลอย่างไม่มีอคติ ดูข้อมูลให้ครบถ้วนเพราะการเป็นนักวิชาการจะนำเสนอความคิดเห็นเฉพาะจากการอ่านพาดหัวข่าวโดยไม่มีรายละเอียดเลยตนก็มองว่าไม่ถูกต้อง
ส่วนจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่ นายสิริพงศ์ บอกว่าขอดูประเด็นก่อน เช่นเรื่องการกล่าวหาลอยๆ เรื่องทุจริตก็ต้องส่งฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการเมืองเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เป็นสิ่งที่ช่วยกระทำ แต่การกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยหลายประการทำให้เกิดการเข้าใจผิดเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
เมื่อถามว่า มองว่าเป็นกระบวนการทำลายล้างหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เป็นไปได้หลายส่วน แต่ในส่วนของตนตรงไหนที่ชี้แจงได้ก็ทำหน้าที่ชี้แจง แต่ตรงไหนที่บิดเบือนและทำให้เกิดความเสื่อมเสียก็ต้องดำเนินการ ส่วนจะเป็นกระบวนการทำลายล้างหรือไม่ คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่เขาบอกว่าเวลาเราเล่นการเมืองแล้ว เราก็จะได้รู้อีกหลายเรื่องที่เราไม่เคยทำแต่ถูกกล่าวหา ว่าเป็นคนกระทำความผิด
ส่วนในช่วงที่มีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล มีการใช้นักวิชาการออกมา โจมตีพรรคการเมืองคู่แข่งนั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า คิดว่าวันนี้น่าจะชัดแล้ว ว่าพรรคใดบ้างที่ตั้งรัฐบาลและพรรคใดบ้างที่เป็นฝ่ายค้าน หลังจากนี้เมื่อประชาชนตัดสินใจแล้วมีเวลา 4 ปี ตามเงื่อนไข และตามกฎหมาย ขอเวลาให้รัฐบาลได้ทำงาน การที่เริ่มมาดิสเครดิตกัน ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำงานเรียกได้ว่าการเมืองสร้างสรรค์ หรือการเมืองแบบใหม่ แต่เป็นการเมืองแบบยุคโบราณมาก ซึ่งคิดว่าคงไม่น่าจะใช่แนวทางของพรรคที่คิดว่าจะเป็นฝ่ายค้านในเวลานี้ในเวลานี้