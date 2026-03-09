ทหารมะกันดับแล้ว 7 นายจากปฏิบัติการโจมตี พลเรือนอิหร่านดับทะลุ 1,300 ราย

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เปิดเผยในวันอาทิตย์ (8 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ สูญเสียทหารนายที่ 7 จากปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน ซึ่งสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
CENTCOM โพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า "เมื่อคืนนี้ ทหารสหรัฐฯ นายหนึ่งได้เสียชีวิตลงเนื่องจากการบาดเจ็บ และทหารนายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม"
CENTCOM ระบุด้วยว่า นี่คือทหารนายที่ 7 ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ปฏิบัติการ Operation Epic Fury ขณะที่ปฏิบัติการรบหลักยังคงดำเนินต่อไป
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 มี.ค.) ร่างของทหารสหรัฐฯ 6 นายแรกที่เสียชีวิตได้ถูกส่งกลับถึงสหรัฐฯ แล้ว
อามีร์ ซาอีด อิราวานี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (6 มี.ค.) ว่า นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,332 คน ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็ก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายพันคน