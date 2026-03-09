ศบก.แถลงตะวันออกกลางยังระอุ คนไทยจากอิหร่านกลุ่มแรกกลับถึงไทยวันนี้

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวสถานการณ์ โดยมีนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงในประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางและความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยระบุว่า พัฒนาการของสถานการณ์โดยรวมในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความรุนแรงและความไม่แน่นอน โดยเฉพาะในอิหร่าน อิสราเอล บาห์เรน คูเวต และเลบานอน ขณะเดียวกันอิหร่านได้ส่งสัญญาณว่าจะมุ่งโจมตีเฉพาะฐานทัพของสหรัฐอเมริกา และไม่มุ่งเป้าประเทศอื่นในภูมิภาค โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันตนเอง นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนัก ส่งผลให้สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงตึงเครียดและมีความไม่แน่นอนในด้านการบิน
แม้ว่ากาตาร์ยังคงปิดน่านฟ้าสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ แต่สายการบิน Qatar Airways ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินฉุกเฉินบางส่วนเพื่อขนส่งสินค้าและอพยพผู้โดยสารที่ตกค้าง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่จากสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยในพื้นที่เสี่ยงพิจารณาออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด และลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่อยู่และช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบ
สำหรับการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน คนไทยกลุ่มแรก 62 คน จากกรุงเตหะรานและเมืองกุม เดินทางโดยรถยนต์ถึงประเทศตุรกีอย่างปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 มีนาคม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองที่ด่าน Kapikoy ทั้งหมดเดินทางไปพักที่เมืองวาน เพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 9 มีนาคม กลุ่มที่สองในวันที่ 10 มีนาคม
นอกจากนี้ ยังมีคนไทยในอิหร่านอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศในวันที่ 10 มีนาคม โดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และกรุงอังการา กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างปลอดภัย
ส่วนคนไทยในอิรัก มีการอพยพผ่านชายแดนเข้าสู่ตุรกีแล้ว 3 รอบ จำนวน 18 คน โดยรอบล่าสุด 10 คน เดินทางถึงเมืองมาร์ดินเมื่อคืนวันที่ 7 มีนาคม และจะเดินทางต่อไปยังนครอิสตันบูลเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป โดยรวมแล้วขณะนี้มีคนไทยที่ติดค้างในภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 292 คน