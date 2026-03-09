xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.08 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (9 มี.ค. 69) ที่ระดับ 32.08 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์