กทม.เช้านี้คุณภาพอกาศ 'ปานกลาง' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 27.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนึ้
1. เขตหนองจอก 35.4 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 34.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตคลองสามวา 34.7 มคก./ลบ.ม.
4. เขตลาดกระบัง 34.5 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ 33.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 33.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราชเทวี 31.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางรัก 31 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางคอแหลม 30.8 มคก./ลบ.ม.
10. เขตปทุมวัน 30.5 มคก./ลบ.ม.
11. เขตสายไหม 30.5 มคก./ลบ.ม.
12. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 30.4 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 25.6 - 33.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 23.9 - 35.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 21.1 - 31.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 21.2 - 31 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 22.2 - 30.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 23 - 29.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง