สถานทูตกรุงอัมมานประสานช่วย 10 นักท่องเที่ยวคนไทยออกจากอิรักถึงตุรกีแล้ว

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ได้ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนไทยจำนวน 10 คน ที่ติดค้างที่เมืองคาบาลา ของอิรัก โดยได้อำนวยความสะดวกการเดินทางออกจากอิรักไปยังตุรกีเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ล่าสุด ทั้ง 10 คนได้เดินทางข้ามไปยังตุรกีอย่างปลอดภัยแล้ว เมื่อเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2569 และจะเดินทางออกจากเมือง Mardin ตุรกี ไปยังนครอิสตันบูล เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป
ขณะที่วันพรุ่งนี้ (9 มี.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้การต้อนรับคนไทยชุดแรก 30 คน ซึ่งอพยพออกจากอิหร่าน และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ด้วยสายการบิน Turkish Airlines