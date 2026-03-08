"สีหศักดิ์" ย้ำบทบาท กต.ต้องยึดผลประโยชน์และศักดิ์ศรีประเทศเป็นสำคัญ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวในเวทีสัมมนาพรรค เพื่อพูดคุยกับ สส. ภายในงาน "พูดแล้วทำพลัส" โดยระบุว่า การต่างประเทศของเราอยู่นิ่งมานาน แล้วจะขับเคลื่อนอย่างไร โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ และประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างไร ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้ง ทุกคนควรตื่นตัวมากขึ้น และตอนนี้โลกปั่นป่วนมาก สหรัฐอเมริกาฉีกกติกาทุกอย่าง เราจะอยู่บนโลกที่ปั่นป่วนได้อย่างไร เราต้องมีการต่างประเทศที่เข้มแข็ง
นายสีหศักดิ์กล่าวอีกว่า ด้านหนึ่งเรามีนายกฯที่เข้มแข็ง และทำงานเป็นทีมไทยแลนด์ สิ่งที่ท้าทายรัฐบาลในโลกที่กำลังปั่นป่วน ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้โดยเร็ว อาทิ ปัญหาในตะวันออกกลาง จะต้องอพยพคน และแก้ปัญหาอย่างไร มีแผนพร้อมแล้วหรือยัง และเราต้องมียุทธศาสตร์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
“ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของประเทศไทย อย่างเช่นกัมพูชาเขาเล่นมาแบบนี้ เราก็ต้องกลับไปแบบนี้เหมือนกัน แต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกับพวกเขา ส่วนอเมริกา เราก็อยู่ให้ได้ แต่ถ้าเขากระทบศักดิ์ศรีเรา เราก็ยอมไม่ได้ เพราะผลประโยชน์ของเราสำคัญที่สุด”
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า อยากให้ทุกท่านเข้าไปอยู่ในสภา และช่วยยกระดับผ่านชั้น กมธ. และภารกิจสภา ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ