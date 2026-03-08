BOI เชื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่กระทบการลงทุนไทย

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางต่อภาพรวมการลงทุนไทย ว่า ในระยะสั้นภาวะสงครามจะส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน และต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างชัดเจน อีกทั้งจะกระทบต่อซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมที่มีการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในตะวันออกกลาง เช่น กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นต้น โดยขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนต่างชาติจะทบทวนการลงทุนในประเทศไทยจากเหตุการณ์นี้ เนื่องจากนักลงทุนจะต้องเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดว่าสงครามจะลากยาว หรือขยายวงออกไปหรือไม่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยที่มีการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น Thai Union Group ในธุรกิจอาหาร, Indorama Ventures และ SCG Chemicals ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, PTTEP ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงกลุ่มธุรกิจโรงแรมอย่าง Minor International, Centara และ Dusit โดยบีโอไอจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยต่อไป
นายนฤตม์ กล่าวว่า ในระยะยาว ความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทข้ามชาติให้ความสำคัญกับการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งอาเซียนรวมถึงประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายการลงทุนที่สำคัญ นอกจากนี้ ประเทศในตะวันออกกลางยังมีเงินทุนขนาดใหญ่ที่มองหาโอกาสลงทุนในเศรษฐกิจที่เติบโต ดังนั้น หากสถานการณ์คลี่คลาย ก็อาจเปิดโอกาสให้เงินลงทุนจากตะวันออกกลางเข้ามาลงทุนในอาเซียนและประเทศไทยมากขึ้นด้วย