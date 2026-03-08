11 วัน มี สส.รายงานตัวแล้ว 377 คน

ตามที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดให้ สส. เข้ารายงานตัวเป็นวันที่ 11 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่มี ส.ส. มารายงานตัวแม้แต่คนเดียว แม้ก่อนหน้านี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งว่าจะเข้ามารายงานตัว โดยไม่ได้แจ้งเวลา จนกระทั่งเวลา 16.30 น. ก็ยังไม่มารายงานตัว ทำให้ถึงขณะนี้มี สส.รายงานตัวรวม 377 คน
สำหรับ สส. ที่ยังไม่เข้ารายงานตัว คือ พรรคประชาชน 119 คน ซึ่งแจ้งว่าจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. รวมถึงนายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เข้ารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น.เช่นเดียวกัน
ส่วน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี จะเข้ารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้ มีรายงานว่าจะมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่ 14 มีนาคม เวลา 17.00 น. ส่วนเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ต้องรอพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งว่าจะเป็นวันไหน