ญี่ปุ่นเร่งอพยพพลเมืองออกจากตะวันออกกลาง หลังสถานการณ์ตึงเครียดหนัก

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแถลงว่า พลเมืองญี่ปุ่น 13 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประจำอิหร่านและสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติอีก 1 คน ได้อพยพออกจากกรุงเตหะรานทางบกมุ่งสู่อาเซอร์ไบจาน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง
ขณะเดียวกัน ชาวญี่ปุ่นอีก 60 ราย เดินทางโดยรถบัสจากดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปถึงกรุงมัสกัต เมืองหลวงของโอมาน ขณะที่อีก 30 รายเดินทางถึงเมืองเดียวกันจากกรุงอาบูดาบี และพลเมืองอีก 84 คนได้เดินทางทางบกจากคูเวตไปยังกรุงริยาด
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ยังระบุด้วยว่า พลเมืองอีก 84 รายได้เดินทางทางบกจากคูเวตไปยังกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย
ทั้งนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดอย่างหนัก หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านแบบไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้หลายประเทศเร่งดำเนินมาตรการอพยพพลเมืองออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย