เกาหลีใต้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำอพยพพลเมืองจาก UAE หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียด

กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่ออพยพพลเมืองเกาหลีใต้จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยมีกำหนดออกเดินทางในวันอาทิตย์นี้ (8 มี.ค.) ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น
รายงานระบุว่า เที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส (Etihad Airways) ขนาด 290 ที่นั่ง มีกำหนดออกเดินทางจากกรุงอาบูดาบีในช่วงเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำ UAE เริ่มเปิดรับคำขอจากพลเมืองที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศตั้งแต่เช้าวันเสาร์ (7 มี.ค.) โดยจะให้สิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนแก่ผู้ป่วยหนัก ผู้พิการรุนแรง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และทารก
ด้านโช ฮยอน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ ยืนยันว่า จะดำเนินทุกมาตรการเพื่อให้พลเมืองที่ต้องการเดินทางกลับสามารถกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของชาวเกาหลีใต้ในภูมิภาค
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังเที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้ราว 3,000 คน ใน UAE ประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศ