กทพ.เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS เรียกเก็บค่าผ่านทางฯ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างส่งข้อความ SMS แจ้งให้ชำระค่าผ่านทาง โดยอ้างว่าเป็นการฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ พร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงิน
กทพ. ขอชี้แจงว่า กทพ. ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใด ๆ หาก ผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านฯ กทพ. จะจัดส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทาง เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น หากประชาชนได้รับข้อความลักษณะดังกล่าว ขออย่าหลงเชื่อ ไม่กดลิงก์ และไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง