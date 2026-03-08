กกต.แจงช่อง "ไม่แสดงความคิดเห็น" เป็นไปตามกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ประเด็น "ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่" เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ว่าการประกาศผลประชามติครั้งนี้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกเสียงแตกต่างจากการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
การออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กำหนดให้บัตรออกเสียงมีทางเลือก 3 ช่อง ได้แก่ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และไม่แสดงความคิดเห็น ซึ่งแตกต่างจากการออกเสียงประชามติ เมื่อปี 2559 ที่ไม่ได้กำหนดช่องไม่แสดงความคิดเห็น จึงทำให้การรายงานผลคะแนนครั้งนี้ มีรายการไม่แสดงความคิดเห็นรวมทั้งบัตรเสียประกอบด้วย
การประกาศผลการออกเสียงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการประกาศจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้มาใช้สิทธิ และผลคะแนนของแต่ละทางเลือก ตามที่ปรากฏจากการนับคะแนน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ประกาศผลการออกเสียง ในราชกิจจานุเบกษา และรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาทราบ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน กกต.ขอยืนยันว่า การดำเนินการประกาศผลประชามติเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส