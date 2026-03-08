เลขาฯ สภาเผยยังไม่มี พ.ร.ฎ.เปิดประชุมรัฐสภา แต่เตรียมความพร้อมแล้ว 95%

นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมการเปิดสมัยประชุมรัฐสภา จะมีขึ้นวันไหนว่า ตอนนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ ลงมาว่าจะให้เปิดประชุมได้วันไหน จึงยังไม่ทราบวันเวลาที่ชัดเจนแน่นอน ตนได้ยินตามข่าวเท่านั้น ส่วนที่มีข่าวว่าจะเปิดประชุมรัฐสภาเป็นวันที่ 11 มีนาคม นั้น ตนยังไม่ทราบ แต่วันนี้วันที่ 8 มีนาคม แล้ว และระยะเวลาในการดำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาต้องใช้เวลา
นายศิโรจน์ กล่าวว่า "ตอนนี้พระราชกฤษฎีกาฯ ยังไม่ลงมา ดังนั้นน่าจะไม่ใช่วันที่ 11 มี.ค.อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ ลงมา จะใช้เวลา ประมาณ 3-5 วัน ในการเชิญ ทูตานุทูตและสมาชิกรัฐสภาทั้ง สส.สว. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมพิธี"
เมื่อถามว่ารัฐบาลได้ประสานอะไรมาบ้างหรือยัง นายศิโรจน์ กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้แจ้งอะไรมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการประสานงานกัน ว่าถ้ามี พระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะดำเนินการต่อตามขั้นตอนของสำนักงานฯที่จะต้องดำเนินการ
เมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมในงานรัฐพิธีคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว เลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า ตอนนี้เตรียมความพร้อมในการที่จะออกหนังสือเชิญ รวมทั้งสถานที่ในการทำรัฐพิธี ไม่ว่าจะเป็นทางรับเสด็จ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และโถงพิธีชั้น 11 อาคารรัฐสภา ซึ่งตอนนี้เราเตรียมความพร้อมแล้ว95% รอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะเรียบร้อย