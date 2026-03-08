บึ้ม! ไนต์คลับเปรู เจ็บ 31 ราย จนท.เร่งสอบสาเหตุ

เกิดเหตุระเบิดภายในไนต์คลับแห่งหนึ่งในแคว้นลาลิเบร์ตัด ทางตอนเหนือของเปรู เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ (7 มี.ค.) ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 31 คน
รายงานระบุว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นภายในไนต์คลับ "ดาลี" ในเขตวิกเตอร์ ลาร์โก เอร์เรรา เมืองตรูฮิโย โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนสาเหตุ และไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการโจมตีในลักษณะอาชญากรรม
เคราร์โด ฟลอเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เยาว์ 3 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้ว
ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สถานบันเทิงแห่งนี้เคยตกเป็นเป้าโจมตีด้วยระเบิดแก๊สน้ำตาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ระหว่างการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์