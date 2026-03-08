"ศุภชัย" ซัด! "เสรีพิศุทธ์" มโน กล่าวหา ภท.ดึงร่วมรัฐบาล จ่อฟ้องหมิ่นประมาท

นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงและกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยแอบใส่ชื่อพรรคร่วมรัฐบาล ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดที่จะทาบทามพรรคเสรีรวมไทยเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว เนื่องจากมีกรณีตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้การกระทำความผิดตาม พ.ร.ก.เลือกตั้ง สส. โดยมีการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยด้วยความอันเป็นเท็จ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้ไปดำเนินคดี และยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้ว และได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาสอบสวน
ดังนั้น เมื่อเราดำเนินการลักษณะนี้กับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงไม่มีความประสงค์จะร่วมทำงาน หรือเชิญเข้ามาร่วมทำงาน การคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะเชิญพรรคเสรีร่วมไทยเข้ามาร่วมด้วยนั้น ถือเป็นการคิดเอาเอง พร้อมย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยเชิญ ดังนั้นเรื่องที่กล่าวอ้างจึงเป็นการจินตนาการเอาเอง
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ได้ไปยื่นต่อ กกต. คือ กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวหาการจัดงาน โมโต จีพี โดยมีการกล่าวหาเรื่องทุจริต นำเงิน 4,000 ล้านบาท มาใช้จัดงานให้ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งหากการสอบสวนออกมาว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา 73 อนุ 5 จะต้องถูกยื่นเรื่องต่อศาล และหากผิดศาลจะใช้อำนาจในการตัดสิทธิ์ และจะทำให้พ้นจากการเป็น สส.
นายศุภชัย ระบุเพิ่มเติมว่า ตนขอแนะนำให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไปตั้งหลักสู้คดี พร้อมย้ำว่า สิ่งที่ได้ให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมา เป็นการกลับมากล่าวหาซ้ำ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรี ก็จะดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยจะดำเนินการในสัปดาห์หน้า เพื่อยื่นฟ้องต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งเราเข้าใจว่าวันนี้ ท่านมีอาการบางสิ่งบางอย่าง และวันนี้ท่านยังไม่ทราบอาการของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นอาการที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือการหลงตัวเอง คิดว่าคนอื่นโกงหมด แต่ตัวเองไม่โกง ซึ่งในทางจิตวิทยา อาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองสูง ก็อาจเป็นเรื่องหลงตัวเอง
อย่างไรก็ตาม วันนี้บ้านเมืองต้องเดินหน้า และด้วยความนับถือ เนื่องจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อายุมากแล้ว การจะเป็นคนดี การไม่โกงก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอฝากว่า เรื่องกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม ต้องอยู่กับคนดี หากทำดีอย่างเดียว แต่วจีกรรมไม่ดี ก็อาจถูกดำเนินคดีอย่างที่เรากำลังจะทำ