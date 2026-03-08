เลขาฯ ภท.ยอมรับกังวลพรรคใหญ่ขึ้น แต่เชื่อสลายมุ้งได้ เผยฟอร์ม รบ.ชัดเจนแล้ว 99.99%

นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการสัมมนาพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยมีการสัมมนา ซึ่งครั้งนี้พรรคเติบโตขึ้นอย่างมาก มากกว่าสองเท่าตัว และมีสมาชิกใหม่มากกว่าสมาชิกเก่า ดังนั้นเจตนาในวันนี้ก็คือการทำความรู้จัก ให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันให้มากขึ้น พร้อมทั้งมีการแชร์ทัศนคติ เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยจะมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่าง มีความเป็นครอบครัวพอสมควร ส่วนที่สองคือเรื่องของการปรับตัว เรื่องแนวทางการทำงานตามแบบพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และหนึ่งในสิ่งที่จะต้องโฟกัสให้มากขึ้น คือการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติ และต้องทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น พร้อมย้ำว่ามีความตั้งใจ นอกจากการจะพาไทยให้ผ่านวิกฤตที่มีความไม่แน่นอน แต่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้า
ส่วนกรณีที่พรรคใหญ่ขึ้นจะมีปัญหาเรื่องมุ้งเรื่องก๊วน ได้มีการกำชับหรือวางแนวทางสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่างไรบ้าง นายไชยชนก กล่าวว่า กับคนที่เข้ามาใหม่เราได้มีการพูดคุยกันมาตลอด และจะคุยกันเพิ่มเติม และที่ผ่านมา ก็มีการก่อตัวของคลื่นใต้น้ำภายในพรรค เราผ่านมาหลายอย่างในรอบที่แล้ว สิ่งที่ทำให้สั่นคลอนที่สุด ไม่ใช่ช่วงที่เราขวางทางกาสิโน มีปัญหาพรรคร่วม ออกมาจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน แต่มันมีจังหวะที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำภายในพรรคที่ทำให้เสถียรภาพความมั่นคงของพรรคภูมิใจไทยสั่นคลอน ดังนั้น พอเราเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความกังวล ในเบื้องต้นจากที่ได้พูดคุยพบเจอกัน และจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงาน ที่วันนี้คนทำงานจริงมีพื้นที่ มีเวทีให้เฉิดฉาย มีโอกาสเติบโต ในการทำหน้าที่การงานหลากหลายรูปแบบ ตนถือว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จะสลายเรื่องมุ้งได้พอสมควร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ หากใครทำเรื่องนี้แล้วมันก่อให้เกิดปัญหาของพรรค ต้องมีบทลงโทษและการจัดการที่เด็ดขาดจากฝ่ายบริหาร นี่คือสิ่งที่เราพูดคุยกัน
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล นายไชยชนก ระบุว่า ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้ว แต่อยากให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการ น่าจะตกผลึกได้ 99.99% แต่การเมืองเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้นขอเว้นไว้ 0.01%