62 คนไทยจากอิหร่านถึงตุรกีแล้ว รอเดินทางกลับไทย 8-9 มี.ค.นี้

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 18.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นตุรกี (ซึ่งช้ากว่าไทย 4 ชม.) เจ้าหน้าที่จุดผ่านแดน Kapikoy ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คณะจากกรมการกงสุลนำโดยนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ รองอธิบดีกรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นำโดยนางสาวพัณณ์ชิตา รมยานนท์ อุปทูต รับคณะคนไทยกลุ่มแรก จำนวน 62 คน นำโดยนางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐผล ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ซึ่งออกจากอิหร่านผ่านจุดผ่านแดน Razi มายังด่าน Kapikoy ของตุรกีด้วยความปลอดภัย
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้จัดเตรียมที่พัก อาหาร ถุงยังชีพ และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ให้กับคนไทยที่อพยพออกจากอิหร่าน ในระหว่างที่พำนัก อยู่ในเมืองวานเพื่อรอออกเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป ในวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2569
การอพยพคนไทยในอิหร่านครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ออกจากพื้นที่อันตรายในโอกาสแรกด้วยความปลอดภัย
กระทรวงการต่างประเทศขอบคุณฝ่ายอิหร่านและ ตุรกีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะคนไทยอพยพ และขอส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านและขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามข่าวสารและประกาศจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด
สำหรับคนไทยในประเทศไทยโปรดติดตามความคืบหน้าที่เพจ Facebook กรมการกงสุล หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center กรมการกงสุล 0-2572-8442 สายด่วนกองคุ้มครองฯ (Hotlines) 096-216-1837 096-183-6736 064-564-7573