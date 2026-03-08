นิด้าโพลเผย ปชช.44.81% แนะรอศาลชี้ขาดปมคิวอาร์-บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ก่อนฟอร์ม รบ.ใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง "จัดตั้งรัฐบาลใหม่ VS. ปัญหาบัตรเลือกตั้ง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และปัญหาบัตรเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง
จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และการฟ้องร้องต่อศาล กรณีการติดคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง พบว่า
- ร้อยละ 44.81 ระบุว่า ไม่ควรรีบจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ควรรอจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย/ตัดสิน กรณีการติดคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง
- ร้อยละ 41.68 ระบุว่า ควรรีบจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
- ร้อยละ 13.20 ระบุว่า อย่างไรก็ได้
- ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการติดคิวอาร์โค้ด-บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง จะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองรอบใหม่ พบว่า
- ร้อยละ 36.56 ระบุว่า จะไม่นำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองใด ๆ
- ร้อยละ 34.20 ระบุว่า จะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองรอบใหม่ แต่รัฐบาลจะสามารถควบคุมได้
- ร้อยละ 28.55 ระบุว่า จะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองรอบใหม่ ที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้
- ร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะไม่เป็นความลับ พบว่า
- ร้อยละ 47.64 ระบุว่า ไม่กังวลเลย
- ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล
- ร้อยละ 18.55 ระบุว่า กังวลมาก
- ร้อยละ 14.27 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล
- ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ