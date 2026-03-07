สปส.เตรียมนำความเห็นต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกว่า 1.2 ล้านความเห็น เข้าสู่บอร์ดอนุกรรมการ 9 มี.ค.นี้

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. … ซึ่งเปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่าน 3 ช่องทาง มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 1,244,260 ความคิดเห็น
หลังจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมความคิดเห็นและจัดทำรายงานสรุปผล เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 จากนั้น จะเสนอร่างระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ต่อคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 14) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น เนื่องจากสำนักงานให้ความสำคัญกับเหตุผลประกอบความคิดเห็นเป็นสำคัญ โดยจะนำข้อเสนอแนะและเหตุผลต่างๆ มาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของร่างระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง