เอมิเรตส์กลับมาให้บริการเที่ยวบินที่สนามบินดูไบ หลังระงับชั่วคราวจากความกังวลด้านความปลอดภัย

สายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมีฐานการบินอยู่ในนครดูไบ เปิดเผยในวันนี้ (7 มี.ค.) ว่า เที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว หลังจากระงับการดำเนินงานชั่วคราวในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย
เอมิเรตส์ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระบุว่า ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงบ่ายวันนี้ รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องผ่านดูไบ สามารถเดินทางไปยังสนามบินได้ หากเที่ยวบินของตนยังคงให้บริการตามกำหนด
ก่อนหน้านี้ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบใน UAE ได้ระงับการดำเนินงานในช่วงสั้นๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร พนักงาน และลูกเรือสายการบิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประชาชนในนครดูไบและกรุงอาบูดาบีได้รับการแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อเช้านี้ โดยเตือนถึงความเป็นไปได้ของภัยคุกคามจากขีปนาวุธ ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ยังคงดำเนินอยู่
เอมิเรตส์ระบุเพิ่มเติมว่า จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจปรับตารางการบินตามความเหมาะสม โดยย้ำว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด