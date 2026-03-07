ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.เกษตรฯ แก้ไข บัญชีพืชอนุรักษ์ ใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ.2569

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ.2569 ความว่า ตามที่ได้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ กรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ และกฎระเบียบในการควบคุมการค้าพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องพืชอนุรักษ์ พ.ศ.2569"
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ข้อ 4 ให้พืชที่มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นพืชอนุรักษ์