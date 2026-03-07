ผอ.เตรียมอุดมฯ ยันข้อบังคับห้ามนำเงินเข้าห้องสอบมีมานานแล้ว-ประกาศชัดแต่แรก

จากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2–3 เมืองทองธานี ซึ่งพบว่ามีการแชร์ภาพเงินและสิ่งของมีค่า ถูกทิ้งอยู่บนพื้นหน้าห้องสอบและถังขยะ
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ภาพรวมมีการเตรียมความพร้อมได้ดี มีจุดรับฝากของและห้องรับรองสำหรับผู้ปกครอง ส่วนสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบนั้นก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการทุจริต
ขณะที่ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้น ว่าห้ามนำสิ่งใดเข้าห้องสอบบ้าง เนื่องจากเป็นการสอบแข่งขันที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมากกว่า 1.38 หมื่นคน ดังนั้น จึงต้องมีกฎกติกาที่รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต
อย่างไรก็ตาม ทางสนามสอบเมืองทองธานีมีการเตรียมความพร้อมโดยจัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระไว้ให้จำนวนมาก ซึ่งก่อนเข้าสอบทางโรงเรียนก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเด็กส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดดี ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่รับทราบมาตรการอยู่แล้วว่า สิ่งใดสามารถนำเข้าห้องสอบได้ หรือไม่ได้ แต่มีเด็กเพียงไม่กี่คนที่วางของไว้ เพราะต้องรีบเข้าสอบตามกระบวนการ และหากสนามสอบปล่อยให้นำสิ่งของที่ประกาศห้ามเข้าห้องสอบ อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อบังคับต่างๆ ก็มีเหมือนเช่นทุกปี
ดังนั้น ถ้าผู้ปกครองหรือเด็กที่จะเข้าสอบ อ่านข้อบังคับที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไป ก็จะทราบดี โดยสิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้มีไม่กี่อย่าง เช่น ดินสอ ปากกา บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งก็ต้องวางไว้บนโต๊ะ ส่วนข้อห้ามมีจำนวนมาก อาทิ ลิควิดเปเปอร์ เครื่องคิดเลข กระเป๋า ธนบัตร ฯลฯ รวมถึงกระดาษทุกชนิด เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งกำหนดขึ้น และนักเรียนที่เข้าสอบทราบดี