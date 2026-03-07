10 วัน มี สส.รายงานตัวแล้ว 377 คน เหลือ 122 คน ยังไม่เข้ารายงานตัว

ความคืบหน้าการเดินทางเข้ารายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ในวันนี้ (7 มี.ค.) มี สส. เดินทางมารายงานตัวเพียง 4 คน ได้แก่ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง นายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ สส.พิจิตร เขต 3 พรรคภูมิใจไทย และนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคกล้าธรรม ทำให้มี สส.รายงานตัวแล้วทั้งหมด 377 คน จากจำนวน สส.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง 499 คน
ยังคงเหลือ สส. ที่ยังไม่มารายงานตัวจำนวน 122 คน จากพรรคประชาชน 119 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 คน และพรรคไทยภักดี 1 คน