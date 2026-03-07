อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ มุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เปิดเผยในวันนี้ (7 มี.ค.) ว่า ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ต่อโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน รวมถึงมหาวิทยาลัยอิหม่ามฮุสเซนในกรุงเตหะราน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทหารหลักของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)
IDF ระบุว่า เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศอิสราเอลมากกว่า 80 ลำ เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลข่าวกรองเป็นแนวทางในการโจมตีเป้าหมายในกรุงเตหะรานและพื้นที่อื่นๆ ในภาคกลางของอิหร่าน
กองทัพอิสราเอลระบุว่า มหาวิทยาลัยอิหม่ามฮุสเซน ถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมนายทหารของ IRGC อีกทั้งยังถูกใช้เป็นศูนย์รวมกำลังและสถานที่เก็บทรัพย์สินทางทหารหลายประเภทของกองกำลังดังกล่าว
นอกจากนี้ การโจมตียังมุ่งเป้าไปที่คลังเก็บของของหน่วยขีปนาวุธของอิหร่าน ซึ่งมีทั้งบังเกอร์ทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการยิงขีปนาวุธ
IDF ยังระบุด้วยว่า เป้าหมายอีกแห่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการใต้ดินที่ใช้เก็บขีปนาวุธพิสัยไกล โดยมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลายร้อยคนอยู่ในพื้นที่ และภายในยังมีบังเกอร์ทางทหารรวมถึงศูนย์บัญชาการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ปฏิบัติงานด้วย